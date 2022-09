Giovanni van Bronckhorst ha delle decisioni da prendere prima della partita del Dundee United (Di venerdì 16 settembre 2022) Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Giovanni van Bronckhorst dovrà prendere decisioni dopo aver valutato la sua squadra dei Rangers prima della partita di Premiership contro il Dundee United a Ibrox domenica. Il portiere Allan McGregor ha preso il posto dell’infortunato Jon McLaughlin per la sconfitta in Champions League contro il Napoli a metà settimana e manterrà il suo posto dopo che l’olandese ha rivelato di avere la stessa rosa a disposizione. Tom Lawrence, John Souttar, Kemar Roofe e Filip Helander sono stati fuori con vari infortuni mentre Ianis Hagi è stato messo da parte da gennaio dopo aver subito un danno ai legamenti crociati. Lo United è ancora una volta sotto la responsabilità di Liam Fox mentre il ... Leggi su justcalcio (Di venerdì 16 settembre 2022) Abbiamo tradotto per voi questo articolo:vandovràdopo aver valutato la sua squadra dei Rangersdi Premiership contro ila Ibrox domenica. Il portiere Allan McGregor ha preso il posto dell’infortunato Jon McLaughlin per la sconfitta in Champions League contro il Napoli a metà settimana e manterrà il suo posto dopo che l’olandese ha rivelato di avere la stessa rosa a disposizione. Tom Lawrence, John Souttar, Kemar Roofe e Filip Helander sono stati fuori con vari infortuni mentre Ianis Hagi è stato messo da parte da gennaio dopo aver subito un danno ai legamenti crociati. Loè ancora una volta sotto la responsabilità di Liam Fox mentre il ...

