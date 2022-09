Giorgia Meloni spiega perché Fdi ha votato no al rapporto dell’Europarlamento sull’Ungheria (Di venerdì 16 settembre 2022) Ieri l’Europarlamento ha votato un rapporto sull’Ungheria in cui accusa il paese di Viktor Orbán viene definito una «minaccia sistemica» ai valori fondanti dell’Ue. Il documento è stato approvato a larga maggioranza, con 433 deputati a favore e 123 contrari. Tra questi anche Ecr e Id, che raggruppano gli europarlamentari di Lega e Fratelli d’Italia che si sono opposti in blocco all’approvazione del rapporto. E oggi la leader di Fdi Giorgia Meloni ha spiegato in un intervento a Radio Anch’io il motivo del voto: «Il documento votato a Strasburgo è un documento molto politico. Forse non ci siamo resi conto della situazione in cui ci troviamo. C’è un conflitto, la scelta intelligente sarebbe avvicinare le nazioni europee piuttosto che allontanarle. Non ... Leggi su open.online (Di venerdì 16 settembre 2022) Ieri l’Europarlamento haunin cui accusa il paese di Viktor Orbán viene definito una «minaccia sistemica» ai valori fondanti dell’Ue. Il documento è stato approvato a larga maggioranza, con 433 deputati a favore e 123 contrari. Tra questi anche Ecr e Id, che raggruppano gli europarlamentari di Lega e Fratelli d’Italia che si sono opposti in blocco all’approvazione del. E oggi la leader di Fdihato in un intervento a Radio Anch’io il motivo del voto: «Il documentoa Strasburgo è un documento molto politico. Forse non ci siamo resi conto della situazione in cui ci troviamo. C’è un conflitto, la scelta intelligente sarebbe avvicinare le nazioni europee piuttosto che allontanarle. Non ...

