Gina Lollobrigida già a casa dopo l'intervento: il toccante incontro con il figlio Milko (Di venerdì 16 settembre 2022) Qualche giorno fa, Gina Lollobrigida si è dovuta sottoporre ad un intervento chirurgico: a causa di una caduta in casa, aveva subito una frattura scomposta al femore. A quanto pare, l'operazione è andata benissimo e l'attrice è già tornata a casa. Inoltre, mentre si trovava in ospedale, ha ricevuto un'inattesa visita da parte di suo figlio Milko, con cui ha rapporti molto burrascosi. Gina Lollobrigida, come sta dopo l'intervento Sono stati giorni di preoccupazione per la Lollobrigida, che la scorsa settimana era rimasta vittima di un piccolo incidente domestico. Secondo quanto rivelato ai media, era infatti caduta mentre si trovava in casa e si era rotta il femore.

