Gina Lollobrigida dimessa dall’ospedale dopo l’operazione | le sue attuali condizioni

Non sono stati giorni facili per Gina Lollobrigida. L'attrice è stata finalmente dimessa dalla clinica, dove è stata ricoverata per diversi giorni. Come riferiscono i media, la diva del cinema e della televisione sta bene, anzi, ha già ricominciato a camminare da ieri. Ha superato tutto alla grande Gina Lollobrigida, 95 anni: dopo la caduta in casa ha dovuto subire un'operazione per ricomporre una frattura del femore, ma le sue condizioni sarebbero buone.

Agenzia_Ansa : Gina Lollobrigida torna a casa dopo l'operazione a cui è stata sottoposta per la frattura del femore. L'attrice, 95… - Corriere : Gina Lollobrigida torna a casa e chiede un Crodino. In clinica l’incontro con il figlio e il nipote - MassimoChiaram7 : RT @AnsaRomaLazio: Gina Lollobrigida torna a casa dopo l'operazione, 'Già cammino'. L'attrice, 95 anni 'Grazie ai medici per bravura e affe… - leone52641 : RT @sonononnalucia: Due regine, una del regno unito e l'altra regina della bellezza ?? ?? Gina Lollobrigida e la regina Elisabetta.. https:… - sonononnalucia : Due regine, una del regno unito e l'altra regina della bellezza ?? ?? Gina Lollobrigida e la regina Elisabetta.. -