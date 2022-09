Giappone, rifugio a Okinawa per evacuare Taiwan? Il governo ci pensa (Di venerdì 16 settembre 2022) Roma, 16 set – In Giappone si valutano operazioni piuttosto estreme, nel caso in cui tra Cina e Taiwan scoppi l’impensabile. L’idea è quella di un rifugio per consentire l’evacuazione dei Giapponesi dall’arcipelago, come riportato da Agenzia Nova. Il Giappone e l’evacuazione dei connazionali da Taiwan Ci sta pensando, il governo del Giappone, a costruire sull’isola di Okinawa un rifugio, allo scopo di favorire l’eventuale evacuazione dei cittadini Giapponesi da Taiwan, nel caso in cui la Cina dovesse attaccare. La notizia viene da fonti governative, citate dalla stampa nipponica. Viene ricordato come l’intensificarsi della crisi tra i due stati abbia ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 16 settembre 2022) Roma, 16 set – Insi valutano operazioni piuttosto estreme, nel caso in cui tra Cina escoppi l’imbile. L’idea è quella di unper consentire l’evacuazione deisi dall’arcipelago, come riportato da Agenzia Nova. Ile l’evacuazione dei connazionali daCi stando, ildel, a costruire sull’isola diun, allo scopo di favorire l’eventuale evacuazione dei cittadinisi da, nel caso in cui la Cina dovesse attaccare. La notizia viene da fonti governative, citate dalla stampa nipponica. Viene ricordato come l’intensificarsi della crisi tra i due stati abbia ...

_lucamissaglia : @hagaluxmusic @ElisabettaCann9 @matteosalvinimi Basti pensare che in Giappone durante i terremoti 9.0 di Fukushima,… - _lucamissaglia : @Angelo89934706 @marattin ...possono avvenire sismi in grado di mettere in difficoltà una centrale nucleare. Infatt… - _lucamissaglia : @eesistegia @marattin ...qui, basti pensare che in Giappone con i terremoti a magnitudo 9 venivano usate come rifug… -