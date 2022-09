Germania-Polonia in tv: orario e diretta streaming finale 3°/4° posto Europei 2022 basket (Di venerdì 16 settembre 2022) L’orario e le indicazioni per vedere in diretta Germania-Polonia, match valido come finale per il terzo e quarto posto degli Europei di basket 2022. La formazione di casa, dopo aver battuto la Grecia di Antetokounmpo, ha ceduto contro la Spagna nonostante una prova di gran carattere. I polacchi, invece, dopo aver sognato eliminando la Slovenia ai quarti, in semifinale ha ceduto di schianto alla Francia. La palla a due della partita è prevista per domenica 18 settembre alle ore 17:15; la sfida verrà trasmessa in diretta su Sky Sport, oltre che in streaming su Sky Go, Now Tv e Eleven Sports. RISULTATI E CLASSIFICHE REGOLAMENTO TABELLONE E ACCOPPIAMENTI SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 16 settembre 2022) L’e le indicazioni per vedere in, match valido comeper il terzo e quartodeglidi. La formazione di casa, dopo aver battuto la Grecia di Antetokounmpo, ha ceduto contro la Spagna nonostante una prova di gran carattere. I polacchi, invece, dopo aver sognato eliminando la Slovenia ai quarti, in semiha ceduto di schianto alla Francia. La palla a due della partita è prevista per domenica 18 settembre alle ore 17:15; la sfida verrà trasmessa insu Sky Sport, oltre che insu Sky Go, Now Tv e Eleven Sports. RISULTATI E CLASSIFICHE REGOLAMENTO TABELLONE E ACCOPPIAMENTI SportFace.

