Gas: scende sotto i 200 euro al MWh ad Amsterdam (Di venerdì 16 settembre 2022) scende sotto quota 200 euro al MWh il gas naturale sulla piazza di Amsrterdam. I contratti futures sul mese di ottobre cedono infatti l'8% a 198,35 euro al MWh. Ancora più evidente il calo di Londra, ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 16 settembre 2022)quota 200al MWh il gas naturale sulla piazza di Amsrterdam. I contratti futures sul mese di ottobre cedono infatti l'8% a 198,35al MWh. Ancora più evidente il calo di Londra, ...

Agenzia_Ansa : Il gas scende sotto quota 200 euro, non accadeva dal 9 agosto. Per pochi minuti è andato a 199,8 euro #ANSA - fisco24_info : Gas: scende sotto i 200 euro al MWh ad Amsterdam: Contratti futures sul mese di ottobre in calo dell'8% - messina_oggi : Subito un tetto alle bollette, ma anche un nuovo bonus di almeno 800 euro, per consentire a chi è più in difficoltà… - messina_oggi : Subito un tetto alle bollette, ma anche un nuovo bonus di almeno 800 euro, per consentire a chi è più in difficoltà… - fisco24_info : Borsa: Europa in rosso segue Wall Street, gas scende a 219: Milano cede lo 0,26%, lo spread è poco mosso a quota 22… -