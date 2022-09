Gas Russia a Ue, Putin: “Gazprom rispetta contratti” (Di venerdì 16 settembre 2022) (Adnkronos) – Gazprom e la Russia hanno sempre adempiuto e continueranno ad adempiere ai loro obblighi contrattuali sulle forniture di gas. Lo ha ribadito il presidente russo Vladimir Putin. “Gazprom e la Russia hanno sempre adempiuto e intendono adempiere a tutti i loro obblighi nel quadro dei nostri accordi e contratti, non ci sono mai stati e non ci saranno mai violazioni”, ha assicurato parlando a Samarcanda. Se in Europa c’è una situazione “difficile” a causa della carenza del gas, l’Ue “può revocare le sanzioni sul Nord Stream 2”, il gasdotto che dovrebbe collegare la Russia alla Germania e la cui messa in opera è stata sospesa, ha chiosato il leader del Cremlino. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 16 settembre 2022) (Adnkronos) –e lahanno sempre adempiuto e continueranno ad adempiere ai loro obblighi contrattuali sulle forniture di gas. Lo ha ribadito il presidente russo Vladimir. “e lahanno sempre adempiuto e intendono adempiere a tutti i loro obblighi nel quadro dei nostri accordi e, non ci sono mai stati e non ci saranno mai violazioni”, ha assicurato parlando a Samarcanda. Se in Europa c’è una situazione “difficile” a causa della carenza del gas, l’Ue “può revocare le sanzioni sul Nord Stream 2”, il gasdotto che dovrebbe collegare laalla Germania e la cui messa in opera è stata sospesa, ha chiosato il leader del Cremlino. L'articolo proviene da Italia Sera.

