Persono tre gli assi sui quali l'Ue si deve muovere: "la riduzione dei consumi, le forniture, i prezzi". E, ha sottolineato il presidente del Consiglio Ue, se da un lato il tema energetico è ...... ma anche con il presidente del Consiglio europeo Charles. L'Armenia ha chiesto aiuto anche ... Un'altra arma in mano all'Azerbaijan è il, di cui l'Europa ha estremamente bisogno. Pensa che lo ... Gas: Michel, proposta Commissione è inizio, serve di più - Ultima Ora Sulla questione energetica la proposta avanzata dalla Commissione "è un inizio, ma molto deve essere ancora fatto, serve di più". Lo ha detto il presidente del Consiglio Ue Charles Michel in un'interv ...L'Europa non trova pace nemmeno adesso che sembra esserci una importante schiarita sul fronte della guerra in Ucraina con Kiev che si sta ...