Gas | gli Usa lasciano al gelo l’Europa | “Non vi salveremo”

È l'Europa abbandonata a sé stessa; quella che impone sanzioni su forniture da cui dipende radicalmente; quella in assenza di un piano B da attuare in contesti di crisi energetica. Questa volta è il Financial Times a lanciare un monito alle istituzioni comunitarie: "L'industria statunitense dello shale ha avvertito che non può salvare l'Europa con l'aumento delle forniture di petrolio e gas questo inverno". L'Ue lasciata sola Lo scorso marzo, Biden aveva annunciato un aiuto americano al nostro continente, corrispondente ad un export di 50 miliardi di metri cubi di gas nazionale liquefatto. Ad oggi, l'amministrazione democratica, ormai da settimane, sta cercando di convincere il Giappone ad abbandonare una parte delle proprie importazioni di Gnl, provenienti dal Qatar, proprio per indirizzarle all'Unione Europea. Nonostante tutto, per un continente ...

