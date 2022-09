Fredy Guarin in lacrime su Instagram: “Sono pieno di vizi e peccati, ma Dio mi ha già perdonato, così mi perdono anch’io” (Di venerdì 16 settembre 2022) “Queste lacrime che vedete in foto Sono quelle di un uomo pieno di vizi, errori, peccati“. Lo scrive Fredy Guarin, ex centrocampista dell’Inter e del Porto, in un post su Instagram. Il giocatore torna a scrivere sui social dopo un lungo periodo di silenzio e lo fa con una confessione ai suoi followers. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fredy Guarin (@fGuarin13) La decisione di mostrarsi in lacrime ha l’obiettivo di “poter essere utile a qualcuno. Da un po’ di tempo la mia vita sta cambiando”, spiega il calciatore. Più di un anno fa Guarin è stato arrestato per violenza domestica. L’ex ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 16 settembre 2022) “Questeche vedete in fotoquelle di un uomodi, errori,“. Lo scrive, ex centrocampista dell’Inter e del Porto, in un post su. Il giocatore torna a scrivere sui social dopo un lungo periodo di silenzio e lo fa con una confessione ai suoi followers. Visualizza questo post suUn post condiviso da(@f13) La decisione di mostrarsi inha l’obiettivo di “poter essere utile a qualcuno. Da un po’ di tempo la mia vita sta cambiando”, spiega il calciatore. Più di un anno faè stato arrestato per violenza domestica. L’ex ...

