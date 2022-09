Francia, un altro scandalo in vista del Mondiale: il presidente Le Graet accusato di molestie sessuali (Di venerdì 16 settembre 2022) Un nuovo scandalo ha colpito la Francia, in vista dell’inizio del Mondiale in Qatar del 2022. La squadra è sicuramente competitiva per vincere la competizione, è formata da calciatori in grado di fare la differenza in qualsiasi partita ma gli ultimi mesi sono stati condizionati da alcune situazioni fuori dal campo. Nel dettaglio il ministro dello sport francese ha ordinato l’indagine sulla Federcalcio francese dopo che il suo presidente, Noel Le Graet, è stato accusato di molestie sessuali. Il ministro Amelie Oudea-Castera ha incontrato Le Graet e poi ha annunciato l’apertura delle indagini. Si tratta di una “missione di controllo” e sarà svolta dall’organismo di ispezione statale responsabile dello sport. L’incontro ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 16 settembre 2022) Un nuovoha colpito la, indell’inizio delin Qatar del 2022. La squadra è sicuramente competitiva per vincere la competizione, è formata da calciatori in grado di fare la differenza in qualsiasi partita ma gli ultimi mesi sono stati condizionati da alcune situazioni fuori dal campo. Nel dettaglio il ministro dello sport francese ha ordinato l’indagine sulla Federcalcio francese dopo che il suo, Noel Le, è statodi. Il ministro Amelie Oudea-Castera ha incontrato Lee poi ha annunciato l’apertura delle indagini. Si tratta di una “missione di controllo” e sarà svolta dall’organismo di ispezione statale responsabile dello sport. L’incontro ...

