Francia-Polonia oggi, Europei basket 2022: orario semifinale, programma, tv, streaming

Si disputano oggi le semfinali di Eurobasket 2022, e a Berlino scenderanno in campo Francia e Polonia, per conquistare uno dei due posti nell'atto finale del torneo domenica. La Francia ha conquistato la semifinale battendo l'Italia ai supplementari, in un match dove i transalpini hanno avuto molto fortuna e, alla fine, si sono imposti più con i nervi, come contro la Turchia agli ottavi. Polonia, invece, che ha sorpreso la Slovenia di Luka Doncic con un match quasi perfetto, dove i polacchi hanno fin da subito fatto la differenza conquistando un posto insperato in semifinale. Francia-Polonia si disputerà all'Arena Berlin di Berlino venerdì 16 settembre con palla a due alle ore 17.15 si potrà seguire in ...

