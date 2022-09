Francesco Facchinetti | chi sono i 5 fratelli da tre madri diverse | “Ci vogliamo tutti bene”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 16 settembre 2022) Roby, all’anagrafe Camillo Lorenzo Ferdinando, è sicuramente fra i musicisti italiani più famosi e apprezzati in assoluto., il figlio famodo di Roby, oggi è ospite da Serena Bortone a Oggi è Un Altro Giorno. Cantante e tastierista dei Pooh, ma anche grande cantautore, ha scritto alcune delle più famose canzoni del repertorio della band, da Piccola Katy a Pensiero, da Tanta voglia di lei a Noi due nel mondo e nell’anima. Nato a Bergamo il 1 maggio 1944 sotto il segno del Toro, ha ereditato dalla madre e dal nonno la sua passione per la musica. Nel 1958 ha fondato un primo gruppo musicale (I Monelli) con cui ha iniziato a fare la prima esperienza artistica e lavorativa in un locale di Riccione. Nel 1964 la sua band di allora (i Pierfilippi e Les Copains) ha affiancato ...