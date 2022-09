Francesca Michielin da bambina | i fan la riconoscono | Mi scioglie

MarioManca : Francesca Michielin ha un piglio e una freschezza meravigliosi. Contentissimo di questa promozione più che meritata. #XF2022 - IOdonna : E' la poliedrica Francesca Michielin la protagonista della nostra cover in edicola oggi - zetacip : RT @smartiiiiis: Francesca Michielin che a sedici anni va a x factor dicendo che vuole fare la musicista e ora è cantautrice suona mille st… - chiaragefunden1 : Le donne della musica italiana hanno fatto uscire bopponi assurdi. Annalisa, Elodie, Francesca Michielin e pure Sissi mi inchino a voi - Beatric44515910 : RT @erika_peach_: Buongiorno con questo video pazzesco di Francesca Michielin ??????? #XF2022 #jeru #prelemi -

Ieri sera è andata in onda su Sky Uno la primissima puntata di X Factor 2022 , tornato in onda conalla conduzione e Fedez, Dargen D'Amico, Ambra Angiolin i e Rkomi in veste di giudici. Come ogni esordio del talent che si rispetti, anche ieri sera al primo episodio il pubblico ...Buona la prima, quindi, con la giuria già affiattata e la bella scoperta di, Fedez e Ambra Angiolini hanno già versato le prime lacrime . X Factor 2022,show: ...Il leader della band romana mette mano a Twitter per inviare le sue congratulazioni alla concorrente che ieri sera i telespettatori hanno visto alla prima puntata del talent di Sky Uno ...La prima puntata di X Factor 2022, andata in onda giovedì 15 settembre su Sky Uno/+1 e on demand, porta a casa un +5% di share rispetto alla passata edizione. Buona la prima, quindi, ...