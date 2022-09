Francesca Cipriani | la foto è per chi ha un cuore resistente!

Leggi su formatonews

(Di venerdì 16 settembre 2022), laè per chi ha unresistente: la showgirl mostra tutta la sua bellezza e prorompenza, bellissima. Pare essere davvero un periodo meraviglioso questo per, che ha festeggiato l’amore col suo Alessandro pronunciando il fatidico sì; i due, a diversi mesi dalla proposta fatta in diretta al Grande Fratello Vip, sono finalmente sposati. Il nuovo scatto da urlo della showgirl (: Instagram).Il matrimonio pare aver dotato ancor di più bellezza alla, che si mostra con unaadatta solamente a chi ha unresistente; la showgirl mostra tutta la sua bellezza e prorompenza, ...