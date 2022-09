Fondi russi | Salvini | soldi a Lega palle | lo ha detto Gabrielli

Agenzia_Ansa : FLASH | 'Non ci sono partiti italiani nei dossier Usa sui fondi russi ai partiti'. Lo ha detto Franco Gabrielli al Copasir #ANSA - alex_orlowski : Scandalo Fondi russi ai partiti Italiani ed Europei , sono 2 anni che aspettavo questo momento :) Buon lavoro… - NicolaPorro : ?? Fondi #russi ai politici? Ehm, toc toc: ecco l'elenco completo (spoiler: sono socialisti)?? - massimotwiter1 : Ascoltavo ora Draghi in diretta che smentiva nel modo più assoluto fondi russi affluiti nel sistema politico. Ora… - covamanera : RT @NicolaPorro: ?? Fondi #russi ai politici? Ehm, toc toc: ecco l'elenco completo (spoiler: sono socialisti)?? -

"I soldi della Russia alla Lega e ai partiti italiani: palle, cazzate, fake news, frottole, chiacchiere, aria fritta. Tanto che il capo dell'autorità di controllo sui servizi segreti, il prefetto ...Al momento non ci sarebbero riferimenti a partiti italiani nel dossier dell'intelligence Usa sui. 'Nessun profilo riguardante la sicurezza nazionale', scrive in una nota il presidente del Comitato parlamantare per la sicurezza della Repubblica, Adolfo Urso, al termine della audizione ...La crescita la producono gli italiani". Sulla questione dei fondi russi ai partiti, "il segretario di Stato degli Stati Uniti mi ha confermato l'assenza di partiti italiani nei documenti circolati e ...Roma, 16 set. (askanews) - 'I soldi della Russia alla Lega e ai partiti italiani: palle, cazzate, fake news, frottole, chiacchiere, aria ...