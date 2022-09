Fondi russi, gli alleati di Letta in Procura. Clamoroso: cosa vuole fare Fratoianni (Di venerdì 16 settembre 2022) Neanche il tempo di sentire le rassicurazioni del Copasir e le parole che il sottosegretario Franco Gabrielli, con delega ai Servizi segreti, pronuncerà domani di fronte al Comitato parlamentare, che Verdi e Sinistra erano già pronti con la denuncia da fare in Procura. Non vedevano l'ora, i compagni. «Vogliamo la verità prima del 25 settembre», ha detto Angelo Bonelli nel consegnare l'esposto alla Procura della Repubblica di Roma. «Fuori i nomi, perché non c'è solo il tema del finanziamento illecito ai partiti, ma c'è una questione che attiene al tradimento degli interessi nazionali, anche l'articolo 246 del codice penale, ovvero atti di corruzione nei confronti di Paesi esteri che condizionano la nostra attivita», ha dichiarato il leader dei Verdi a margine di un'iniziativa della campagna elettorale a Casalecchio di Reno, nel ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 16 settembre 2022) Neanche il tempo di sentire le rassicurazioni del Copasir e le parole che il sottosegretario Franco Gabrielli, con delega ai Servizi segreti, pronuncerà domani di fronte al Comitato parlamentare, che Verdi e Sinistra erano già pronti con la denuncia dain. Non vedevano l'ora, i compagni. «Vogliamo la verità prima del 25 settembre», ha detto Angelo Bonelli nel consegnare l'esposto alladella Repubblica di Roma. «Fuori i nomi, perché non c'è solo il tema del finanziamento illecito ai partiti, ma c'è una questione che attiene al tradimento degli interessi nazionali, anche l'articolo 246 del codice penale, ovvero atti di corruzione nei confronti di Paesi esteri che condizionano la nostra attivita», ha dichiarato il leader dei Verdi a margine di un'iniziativa della campagna elettorale a Casalecchio di Reno, nel ...

