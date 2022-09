Fondi russi | Gabrielli al Copasir | “No italiani nel dossier Usa”

(Di venerdì 16 settembre 2022) ROMA – Al momento non ci sarebbero riferimenti a partitineldell’intelligence Usa sui. “Nessun profilo riguardante la sicurezza nazionale”, scrive in una nota il presidente del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, Adolfo Urso, al termine dell’audizione dell’Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, sottosegretario Franco(foto). “Nel corso dell’audizione – afferma Urso – sono stati forniti elementi, riguardanti le recenti dichiarazioni rese dall’amministrazione USA in ordine alle attività di ingerenza russa nei processi democratici di diversi Paesi, dai quali non sono emersi profili concernenti la sicurezza nazionale del nostro Paese”. L'articolo L'Opinionista.

Agenzia_Ansa : FLASH | 'Non ci sono partiti italiani nei dossier Usa sui fondi russi ai partiti'. Lo ha detto Franco Gabrielli al Copasir #ANSA - alex_orlowski : Scandalo Fondi russi ai partiti Italiani ed Europei , sono 2 anni che aspettavo questo momento :) Buon lavoro… - NicolaPorro : ?? Fondi #russi ai politici? Ehm, toc toc: ecco l'elenco completo (spoiler: sono socialisti)?? - SirRobertgable : RT @GiancarloDeRisi: Fondi russi, Draghi: 'Antony Blinken mi ha confermato che non ci sono partiti italiani nella lista dell'intelligence a… - Chiara_Rossi3 : RT @StartMagNews: Pillole di rassegna stampa e tv nei tweet di @Michele_Arnese, direttore di Startmag. Speciale memo Usa sui fondi russi ai… -

'La democrazia italiana è forte, non si fa abbattere da nemici esterni e dai loro pupazzi prezzolati, non bisogna avere timori di qualunque voce', le parole del Presidente del Consiglio Mario Draghi ......generale di Confindustria Vicenza commenta così la vicenda del dossier Usa sui presuntia ... Campagne - conclude il senatore - che fanno il gioco di fatto deie dei cinesi, di sistemi ...FOGGIA, 16/09/2022 - (AGI) Mario Draghi non è disponibile per un secondo mamdato a Palazzo Chigi. Il presidente del Consiglio ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...