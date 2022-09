Fondi Russi, Dieni (vicepresidente Copasir): “Documento Usa secretato, ma non c’e? nulla che riguarda la sicurezza del nostro Paese” (Di venerdì 16 settembre 2022) “Il Documento degli Stati Uniti è secretato, ma dalle interlocuzioni che ci sono state, sappiamo che non c’è nulla che riguarda la sicurezza nazionale dell’Italia”. A sottolinearlo Federica Dieni, vicepresidente del Copasir, dopo l‘audizione del sottosegretario Franco Gabrielli, Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, di fronte al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, in merito alla questione legata al dossier Usa sui finanziamenti Russi a partiti ed esponenti politici di alcuni Paesi. “A noi risulta un dossier e un estratto di questo dossier, perché l’originale è secretato e non è nella disponibilità italiana”, ha poi concluso Dieni. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 16 settembre 2022) “Ildegli Stati Uniti è, ma dalle interlocuzioni che ci sono state, sappiamo che non c’èchelanazionale dell’Italia”. A sottolinearlo Federicadel, dopo l‘audizione del sottosegretario Franco Gabrielli, Autorità delegata per ladella Repubblica, di fronte al Comitato parlamentare per ladella Repubblica, in merito alla questione legata al dossier Usa sui finanziamentia partiti ed esponenti politici di alcuni Paesi. “A noi risulta un dossier e un estratto di questo dossier, perché l’originale èe non è nella disponibilità italiana”, ha poi concluso. ...

NicolaPorro : ?? Fondi #russi ai politici? Ehm, toc toc: ecco l'elenco completo (spoiler: sono socialisti)?? - Agenzia_Ansa : FLASH | 'Non ci sono partiti italiani nei dossier Usa sui fondi russi ai partiti'. Lo ha detto Franco Gabrielli al Copasir #ANSA - pdnetwork : 'È grave che Lega di Salvini non abbia disdetto rapporti e alleanze con il partito di #Putin, Russia Unita'. Oggi… - TheTASCAtt : RT @MPSkino: ... - daremo alle donne il diritto di non tingersi i capelli... - daremo alle donne il diritto di non videochiamare...… - fanpage : Non ci sono nomi di italiani nel dossier di Washington sui fondi russi a partiti e politici esteri. Lo ha comunicat… -