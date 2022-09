Fiorentina-Verona: probabili formazioni e in tv (Di venerdì 16 settembre 2022) Gara valida per la settima giornata del campionato italiano di Serie A 2022/2023. I viola vogliono riscattare la sconfitta patita in Conference League con una vittoria che in campionato manca dalla prima giornata. Analogo discorso per i gialloblù, autori fin qui di un andamento altalenante che sperano di ottenere almeno un punto. Fiorentina vs Verona si giocherà domenica 18 settembre 2022 alle ore 15 presso lo stadio Franchi. Fiorentina VS Verona: COME SCENDERANNO IN CAMPO LE DUE SQUADRE? Mister Italiano dovrebbe schierarsi con il 4-3-3: Terracciano tra i pali, difesa con Venuti, Mandragora, Ranieri e Biraghi. A centrocampo, Barak, Bonaventura e Amarabat. In attacco, Ssponara, Jovic e Koame’. Cioffi risponderà con il 3-4-2-1: Silvestri tra i pali, Hien, Coppola e Ceccherini. In mezzo al campo, spazio a ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 16 settembre 2022) Gara valida per la settima giornata del campionato italiano di Serie A 2022/2023. I viola vogliono riscattare la sconfitta patita in Conference League con una vittoria che in campionato manca dalla prima giornata. Analogo discorso per i gialloblù, autori fin qui di un andamento altalenante che sperano di ottenere almeno un punto.vssi giocherà domenica 18 settembre 2022 alle ore 15 presso lo stadio Franchi.VS: COME SCENDERANNO IN CAMPO LE DUE SQUADRE? Mister Italiano dovrebbe schierarsi con il 4-3-3: Terracciano tra i pali, difesa con Venuti, Mandragora, Ranieri e Biraghi. A centrocampo, Barak, Bonaventura e Amarabat. In attacco, Ssponara, Jovic e Koame’. Cioffi risponderà con il 3-4-2-1: Silvestri tra i pali, Hien, Coppola e Ceccherini. In mezzo al campo, spazio a ...

