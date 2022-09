Fiorentina-Verona, Cioffi: “Loro in crisi di risultati, non di giocatori” (Di venerdì 16 settembre 2022) Gabriele Cioffi ha parlato alla vigilia di Fiorentina-Verona, sfida valida per la settima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Queste le sensazioni del tecnico dei veneti: “Infermeria? Abbiamo recuperato oggi Ceccherini, così come Piccoli, che si è allenato per tutta la settimana. Esce invece Faraoni: l’ho forzato, e si è forzato lui, ma deve fermarsi perché così non si può andare avanti. Niente di grave, ma ha bisogno di tempo. Gli avversari? La Fiorentina non è in crisi: è in crisi di risultati, ma non di giocatori. Si tratta di una squadra costruita da un paio di anni per raggiungere l’obiettivo delle coppe, quest’anno si è rafforzata per essere competitiva nelle coppe. Per varie ragioni non è nel flusso, ma noi dovremo alzare la soglia ... Leggi su sportface (Di venerdì 16 settembre 2022) Gabrieleha parlato alla vigilia di, sfida valida per la settima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Queste le sensazioni del tecnico dei veneti: “Infermeria? Abbiamo recuperato oggi Ceccherini, così come Piccoli, che si è allenato per tutta la settimana. Esce invece Faraoni: l’ho forzato, e si è forzato lui, ma deve fermarsi perché così non si può andare avanti. Niente di grave, ma ha bisogno di tempo. Gli avversari? Lanon è in: è indi, ma non di. Si tratta di una squadra costruita da un paio di anni per raggiungere l’obiettivo delle coppe, quest’anno si è rafforzata per essere competitiva nelle coppe. Per varie ragioni non è nel flusso, ma noi dovremo alzare la soglia ...

