Finisce l'era dello zapping tra app di streaming alla ricerca del film o della serie da guardare: la nuova proposta di Sky ha messo a punto un'interfaccia che le riunisce tutte. (Di venerdì 16 settembre 2022) Trascorriamo ore a setacciare le piattaforme di streaming in cerca di film, serie e cartoni da guardare in solitudine, in famiglia e con gli amici: ora, Sky Glass ha inventato un modo per semplificare la vita ai fruitori di Sky, Netflix, Prime Video e di altre app analoghe. L'offerta delle librerie digitali online, diffusasi enormemente durante i due anni della pandemia, ha infatti fornito infinite possibilità di scelta, ma ha anche complicato la vita delle persone: le app sono indipendenti e non collegate fra loro e si Finisce per passare più tempo a cercare contenuti che a guardarli. Brand ambassador d'eccezione è Laura Pausini, protagonista di un allegro spot pubblicitario con Benedetta Parodi, Bruno Barbieri, Stefano Accorsi e Tommaso Paradiso.

