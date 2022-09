Finanziamenti Russia, Gabrielli al Copasir: “L’Italia non è coinvolta” (Di venerdì 16 settembre 2022) Il Copasir, come era stato preannunciato, ha audito, questa mattina, l’Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, il sottosegretario Franco Gabrielli, in merito al rapporto dell’intelligence Usa secondo cui dal 2014 la Russia ha elargito Finanziamenti per oltre 300 milioni di dollari ai partiti di diversi Paesi del mondo. “Nel corso dell’audizione – riferisce il presidente del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, Adolfo Urso – sono stati forniti elementi, riguardanti le recenti dichiarazioni rese dall’amministrazione Usa in ordine alle attività di ingerenza russa nei processi democratici di diversi Paesi, dai quali non sono emersi profili concernenti la sicurezza nazionale del nostro Paese”. A quanto si apprende, sulla base di due rapporti redatti da Dis e Aise, relativamente alle ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 16 settembre 2022) Il, come era stato preannunciato, ha audito, questa mattina, l’Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, il sottosegretario Franco, in merito al rapporto dell’intelligence Usa secondo cui dal 2014 laha elargitoper oltre 300 milioni di dollari ai partiti di diversi Paesi del mondo. “Nel corso dell’audizione – riferisce il presidente del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, Adolfo Urso – sono stati forniti elementi, riguardanti le recenti dichiarazioni rese dall’amministrazione Usa in ordine alle attività di ingerenza russa nei processi democratici di diversi Paesi, dai quali non sono emersi profili concernenti la sicurezza nazionale del nostro Paese”. A quanto si apprende, sulla base di due rapporti redatti da Dis e Aise, relativamente alle ...

