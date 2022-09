Finanziamenti dalla Russia. In arrivo nuovi documenti dagli Usa (Di venerdì 16 settembre 2022) C’è attesa per quanto dirà oggi Franco Gabrielli, autorità delegata alla sicurezza del governo, nel corso dell’audizione al Copasir in merito al rapporto dell’intelligence Usa secondo cui dal 2014 la Russia ha elargito Finanziamenti per oltre 300 milioni di dollari ai partiti di diversi Paesi del mondo. Finanziamenti dalla Russia, oggi Franco Gabrielli riferirà al Copasir in merito al rapporto dell’intelligence Usa Attualmente quello che si sa – come ha confermato anche il numero uno del Copasir, Adolfo Urso – è che nel corposo dossier del dipartimento del tesoro americano l’Italia non è nei venti paesi oggetto dei Finanziamenti del Cremlino né compaiono nominativi di politici italiani. In un documento consegnato dagli 007 a Biden sono citati, tra gli altri, anche i ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 16 settembre 2022) C’è attesa per quanto dirà oggi Franco Gabrielli, autorità delegata alla sicurezza del governo, nel corso dell’audizione al Copasir in merito al rapporto dell’intelligence Usa secondo cui dal 2014 laha elargitoper oltre 300 milioni di dollari ai partiti di diversi Paesi del mondo., oggi Franco Gabrielli riferirà al Copasir in merito al rapporto dell’intelligence Usa Attualmente quello che si sa – come ha confermato anche il numero uno del Copasir, Adolfo Urso – è che nel corposo dossier del dipartimento del tesoro americano l’Italia non è nei venti paesi oggetto deidel Cremlino né compaiono nominativi di politici italiani. In un documento consegnato007 a Biden sono citati, tra gli altri, anche i ...

