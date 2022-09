Finale di Champions League negli Usa? L’ Uefa ci pensa

(Di venerdì 16 settembre 2022) La possibilità di vedere per la prima volta ladipotrebbero non essere così tanto remote. Si fanno sempre più insistenti le voci che vogliono l’ben disposta a tramutare in realtà questa ipotesi potendone cosi ricavare ingenti introiti.DI: SOGNO O REALTÀ?ultimi anni il calcio europeo è diventato assai popolare nel continente a stelle e strisce tanto da avere un enorme seguito. Ecco perché, dopo aver ospitato i migliori eventi sportivi come il Super Bowl, le finali Nba, le World Series, i principali tornei di golf, lo Us Open di tennis, le finali di college oltre ai Gp di F1 e Motogp, ora gli, sulla scia ...

SkySport : JUVENTUS-BENFICA 1-2 Risultato finale ? ? #Milik (4’) ? rig. #JoaoMario (43’) ? #Neres (55’) ? ?? CHAMPIONS LEAGUE -… - tuttosport : #Juve, gli ottavi di finale di #Champions valgono 30 milioni ?? - SkySport : NAPOLI-LIVERPOOL 4-1 Risultato finale ? ? rig. #Zielinski (5’) ? #Anguissa (31’) ? #Simeone (44’) ? #Zielinski (47’… - Avv_Bianco_Nero : @Mezza352 @DexYnb @leleadani con l’inter? hahahaha è andato a perdere una finale di europa league portando la menta… - PasAH2O : @Gian_carlo75 @umbasdeez @leleadani Dai dai,cazzate.Con la stessa squadra Allegri andò in finale di Champions,l'ann… -

... partita in corso di svolgimento AFRICA CAFLEAGUE - QUALIFICAZIONE La Passe (Sey) - ...50 Al - Hilal - Al Wehda 20:00 ARGENTINA COPA ARGENTINA Velez Sarsfield - Independiente 0 - 2 () ...Due sconfitte patite dall'Inter - entrambe in rimonta ed entrambe ai supplementari - in Supercoppa e indi Coppa Italia. E una eliminazione in, contro il Villarreal, molto simile ...Si avvicina in maniera inesorabile il big match di domenica sera fra Milan e Napoli. Le due formazioni, in testa alla classifica di Serie A insieme all’Atalanta, si sfideranno a San Siro ...E’ arrivato in gruppo in condizioni non buone, ha giocato due tempi in Serie A contro Lecce e Spezia senza mai piacere, ma nell’atmosfera da Champions League ha sfruttato al massimo i sette minuti più ...