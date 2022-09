Fiera Milano: Pazzali confermato presidente Fondazione, Corritore e Pierrakea vice (Di venerdì 16 settembre 2022) Milano, 16 set. (Adnkronos) - Si è insediato oggi il nuovo Consiglio generale di Fondazione Fiera Milano, con la conferma di Enrico Pazzali nel ruolo di presidente, come da delibera del Consiglio Regionale del 14 giugno scorso. La nomina del Consiglio, che rimarrà in carica per il triennio 2022-2024, avviene a seguito del decreto del presidente della Regione Lombardia del 9 settembre u.s. in accordo con le amministrazioni e gli enti interessati. "Ringrazio il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana e il sindaco di Milano Giuseppe Sala per aver rinnovato la fiducia nei miei confronti per i prossimi tre anni -afferma Pazzali-. Quello appena trascorso è stato un triennio molto impegnativo, in cui la ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 16 settembre 2022), 16 set. (Adnkronos) - Si è insediato oggi il nuovo Consiglio generale di, con la conferma di Enriconel ruolo di, come da delibera del Consiglio Regionale del 14 giugno scorso. La nomina del Consiglio, che rimarrà in carica per il triennio 2022-2024, avviene a seguito del decreto deldella Regione Lombardia del 9 settembre u.s. in accordo con le amministrazioni e gli enti interessati. "Ringrazio ildi Regione Lombardia Attilio Fontana e il sindaco diGiuseppe Sala per aver rinnovato la fiducia nei miei confronti per i prossimi tre anni -afferma-. Quello appena trascorso è stato un triennio molto impegnativo, in cui la ...

