Fiera Milano: Fontana, 'conferma Pazzali a presidenza Fondazione era doverosa e scontata' (Di venerdì 16 settembre 2022) Milano, 16 set.(Adnkronos) - La conferma di Enrico Pazzali alla guida di Fondazione Fiera Milano, per Regione Lombardia, era "doverosa e scontata". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, aggiungendo: "Nel triennio della sua presidenza ha dato prova della sua grande capacità manageriale riuscendo ad adeguarsi alle necessità della comunità lombarda colpita dalla pandemia. La conversione degli spazi della Fiera di Milano per la realizzazione dell'ospedale Covid ne sono esempio. Il ringraziamento ovviamente va esteso a tutti i membri del Consiglio Generale e del Comitato Esecutivo della Fondazione, che con lui hanno lavorato". "Ora -prosegue ...

