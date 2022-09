Fia Natalie Robyn | scelto il nuovo Amministratore delegato

Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: F1, Ben Sulayem cambia la Fia: Natalie Robyn è la prima Ceo della Federazione - df_nacho : RT @Gazzetta_it: F1, Ben Sulayem cambia la Fia: Natalie Robyn è la prima Ceo della Federazione - Gazzetta_it : F1, Ben Sulayem cambia la Fia: Natalie Robyn è la prima Ceo della Federazione - robertobellof1 : RT @cardriverthef1: La FIA ha nombrado a su primera CEO de la historia: Natalie Robyn - BarbaraPremoli : Il primo CEO nella storia della FIA è una donna: Natalie Robyn -

SceglieRobyn per orientare il percorso finanziario della, investendola del ruolo di amministratrice delegata della Federazione, la presidenza di Mohammed Ben Sulayem. Americana, un'esperienza ......piani di crescita commerciale per aumentare e diversificare i flussi di entrate della, garantendo la stabilità finanziaria per fornire maggiori risorse ai nostri membri. 'La nomina di...Natalie Robyn will be responsible for the successful operation and financial performance of an integrated and aligned FIA administration ...The FIA has appointed Natalie Robyn to be the Federation’s first ever CEO. Joining the FIA in the near future, American-born Natalie is a leading ...