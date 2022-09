Fausto, ucciso a fucilate in azienda: l'anziano fermato confessa. 'Eravamo amici, ma mi ha rubato 400mila euro' (Di venerdì 16 settembre 2022) Spunta il movente per l'omicidio di Fausto Gozzini , il bergamasco titolare di un'azienda in provincia di Cremona , ucciso a fucilate mercoledì scorso. Secondo quanto ha affermato davanti al gip ... Leggi su leggo (Di venerdì 16 settembre 2022) Spunta il movente per l'omicidio diGozzini , il bergamasco titolare di un'in provincia di Cremona ,mercoledì scorso. Secondo quanto ha afdavanti al gip ...

GINA32451015 : RT @leggoit: Fausto, ucciso a fucilate in azienda: l'anziano fermato confessa. «Eravamo amici, ma mi ha rubato 400mila euro» - CotestaLuigi : RT @ultimenotizie: 'Eravamo amici da una vita e lui mi ha rubato 400mila euro in contanti. Mi sono tolto un peso': ha confessato questa mat… - ultimenotizie : 'Eravamo amici da una vita e lui mi ha rubato 400mila euro in contanti. Mi sono tolto un peso': ha confessato quest… - bizcommunityit : Omicidio a Casale Cremasco, Domenico Gottardelli: «Ho ucciso Fausto perché mi ha rubato 400 mila euro,... - leggoit : Fausto, ucciso a fucilate in azienda: l'anziano fermato confessa. «Eravamo amici, ma mi ha rubato 400mila euro» -