Farina di insetti, dopo i biscotti anche nelle patatine: ecco dove si possono comprare (Di venerdì 16 settembre 2022) Alcuni supermercati hanno messo in vendita un particolare tipo di patatine nel bresciano: si tratta di patatine realizzate con la Farina di insetti. Il prodotto viene confezionato da un’azienda di Vicenza, la Fucibo, mentre a venderle è un marchio della grande distribuzione. Leggi anche: Muore soffocato da un boccone di carne: la cena finisce in tragedia Come sono realizzate le patatine Per poterle distinguere questo specifico tipo di patatine ha una confezione gialla e rossa a seconda della variante gusto formaggio o pizza. Sono patitine fatte con Farina di tenebrio molitor e sono in vendita in supermercati di Tosano di Castiglione delle Stiviere e di quello di Orzinuovi Qualcuno le ha già assaggiate e assicura ai patiti di patatine ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 16 settembre 2022) Alcuni supermercati hanno messo in vendita un particolare tipo dinel bresciano: si tratta direalizzate con ladi. Il prodotto viene confezionato da un’azienda di Vicenza, la Fucibo, mentre a venderle è un marchio della grande distribuzione. Leggi: Muore soffocato da un boccone di carne: la cena finisce in tragedia Come sono realizzate lePer poterle distinguere questo specifico tipo diha una confezione gialla e rossa a seconda della variante gusto formaggio o pizza. Sono patitine fatte condi tenebrio molitor e sono in vendita in supermercati di Tosano di Castiglione delle Stiviere e di quello di Orzinuovi Qualcuno le ha già assaggiate e assicura ai patiti di...

CorriereCitta : Farina di insetti, dopo i biscotti anche nelle patatine: ecco dove si possono comprare - FabrizioPerfumo : RT @gpf70sax: Il progressismo vi sta portando a vivere come i vostri bisnonni, senza luce, senza acqua calda e presto, se progrediscono anc… - filippocecchin2 : RT @gpf70sax: Il progressismo vi sta portando a vivere come i vostri bisnonni, senza luce, senza acqua calda e presto, se progrediscono anc… - terrarealtime : Brescia: nei supermercati arrivano le patatine con farina di insetti... made in Italy - 811Proudman : RT @gpf70sax: Il progressismo vi sta portando a vivere come i vostri bisnonni, senza luce, senza acqua calda e presto, se progrediscono anc… -