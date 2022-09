“Faccia il comizio”, “Me ne vado”. Lo scontro Porro-Fiano dopo la frase di Hoara Borselli (Di venerdì 16 settembre 2022) https://nicolaPorro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2022/09/sd no mpl-3.mp4 Ricordate Frans Timmermans? Ricordate la sua intervista a La Repubblica in cui, abusando del suo ruolo di commissario Ue, spargeva giudici contro il centrodestra candidato a governare il Belpaese? Bene. Durante la scorsa puntata di Quarta Repubblica, c’è stato uno scontro di fuoco tra opposte visioni. Chi, come Emanuele Fiano (Pd) è convinto che un Commissario Ue abbia tutto il diritto di intervenire sulle questioni politiche di un Paese membro. E chi invece invoca un minimo di tatto istituzionale: se hai un ruolo nel governo dell’Unione, magari dovresti andarci coi piedi di piombo. Perché domani quella “agenda sociale e morale della destra” potresti ritrovartela seduta in Consiglio Europeo con il consenso del volere popolare. “Quindi ha sbagliato la destra a ... Leggi su nicolaporro (Di venerdì 16 settembre 2022) https://nicola.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2022/09/sd no mpl-3.mp4 Ricordate Frans Timmermans? Ricordate la sua intervista a La Repubblica in cui, abusando del suo ruolo di commissario Ue, spargeva giudici contro il centrodestra candidato a governare il Belpaese? Bene. Durante la scorsa puntata di Quarta Repubblica, c’è stato unodi fuoco tra opposte visioni. Chi, come Emanuele(Pd) è convinto che un Commissario Ue abbia tutto il diritto di intervenire sulle questioni politiche di un Paese membro. E chi invece invoca un minimo di tatto istituzionale: se hai un ruolo nel governo dell’Unione, magari dovresti andarci coi piedi di piombo. Perché domani quella “agenda sociale e morale della destra” potresti ritrovartela seduta in Consiglio Europeo con il consenso del volere popolare. “Quindi ha sbagliato la destra a ...

