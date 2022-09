Fabrizio Corona torna su Instagram | ecco il suo nuovo profilo Il figlio Carlos | «Ti devono uccidere per fermarti»

(Di venerdì 16 settembre 2022) Dopo la sospensione delsocial diper le dichiarazioni rilasciate sul conto di Ilary Blasi e Francesco Totti, parla ildell’ex re dei paparazziMaria. Dalla sua paginail ventenne difende il padre, a cui fa avere tutto il proprio sostegno., illo difende «Papà tu sei sempre stato vero, senza filtri, ed è questo il problema – scrive il ragazzo, che in una storia riporta alcuni titoli di giornali inerenti al padre –. Non mi preoccupo perché sei stato sempre libero, anche in galera e non ti possono fermare mai, ticome dici tu». «Fagli vedere come hai preparato il grande ...

AyeshaJutti20 : Carlos Corona difende il padre Fabrizio: ”Per fermarti ti devono uccidere” - zazoomblog : Fabrizio Corona: bloccato (di nuovo) il suo account Instagram - #Fabrizio #Corona: #bloccato #nuovo) - zazoomblog : Fabrizio Corona: bloccato (di nuovo) il suo account Instagram - #Fabrizio #Corona: #bloccato #nuovo) - zazoomblog : Separazione Totti e Ilary Blasi scomparso il profilo Instagram di Fabrizio Corona - #Separazione #Totti #Ilary… - Venom_1908 : La mia ossessione per Fabrizio Corona sta iniziando a essere preoccupante, voi che dite? -

... tuttavia, partecipando alla prima puntata in studio, Sperandeo appare in video in un evidente stato di alterazione per via di un litigio avvenuto con. Alla fine lo stesso Sperandeo ...La paziente è stata stabilizzata ed elitrasportata in "codice rosso" all'ospedale Santadi Pietra Ligure.TenerelliFabrizio Corona non è sicuramente noto per essere placido e “portare la pace”; anzi. Corona è l’ex re dei paparazzi per ...Fabrizio Corona è tornato su Instagram con un nuovo account, dopo la sospensione in seguito all'annuncio di scoop su Totti e Ilary.