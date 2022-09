(Di venerdì 16 settembre 2022) Dopo aver parlato pubblicamente della vicenda Totti-Blasi ed aver pubblicato dichiarazioni in merito alla loro separazione, aè stato bloccato il suoInstagram personale. E’ stato proprio il suo legale, Ivano Chiesa, in una lunga intervista a spiegare il perché di quelle precise insinuazioni in merito ed ha anche assicurato che l’ex re dei paparazzi, non si sarebbe mai fermato. Anzi sarebbe ritornato più carico di prima.agguerrito, le manda a dire tramite ildi suoEd è stato proprio come previsto dal suo legale,agguerrito ha esordito tramite ilsocial di suoMaria. Nelle Storie Instagram di suo ...

tuttopuntotv : Fabrizio Corona dal profilo IG di suo figlio Carlos: “Ecco cosa farò” #FabrizioCorona - zazoomblog : Fabrizio Corona torna su Instagram ecco il suo nuovo profilo. Il figlio Carlos: «Ti devono uccidere per fermarti» -… - mrsincoerenza : in che senso fabrizio corona e rita de crescenzo sono insieme ma soprattutto stanno ballando dentro ad un negozio d… - mammascusa : io sono un attimo ferma a fabrizio corona che fa un tik tok con rita de crescenzo - IsaeChia : Fabrizio Corona dopo la chiusura del suo profilo Instagram scrive dall’account del figlio Carlos Maria: “Ecco cosa… -

Ascolta questo articolois back! Sul profilo del figlio Carlos Maria ha postato una Instagram Story che promette scintille, dopo il blocco del suo account ufficiale in seguito ad alcune dichiarazioni in ...POST DI CARLOSElena Fausta Gadeschi per www.leggo.it Dopo la sospensione del profilo social diper le dichiarazioni rilasciate sul conto di Ilary Blasi e Francesco Totti, parla il figlio dell'ex re dei paparazzi Carlos Maria. Dalla sua ...Dopo il blocco del suo account Instagram, Fabrizio Corona è tornato usando il profilo del figlio Carlos Maria e grida vendetta per la censura subita dopo le dichiarazioni sull’affaireTotti-Blasi ...Domenica In è ripartita domenica 11 settembre con buoni ascolti, ma deludendo una parte del pubblico che avrebbe voluto altri ospiti. Infatti, su Twitter in molti ...