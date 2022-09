Europei basket 2022: la Spagna batte in rimonta la Germania e raggiunge la Francia in finale (Di venerdì 16 settembre 2022) Termina 91-96 il match tra Germania e Spagna, partita valida per le semifinali degli Europei maschili di basket 2022. Grande prestazione per la Spagna dunque, all’ Eurobasket Arena di Berlino, che permette agli iberici di approdare in finale contro la Francia. RIVIVI IL LIVE SU SPORTFACE La cronaca In avvio di partita la Germania inizia con grande ritmo, provando a realizzare diversi azioni in velocità. I tedeschi così provano più volte a staccare gli avversari, arrivando fino ad un massimo di +4, ma la Spagna con le triple si mantiene vicino ai padroni di casa. Nella seconda parte del parziale infatti la Spagna riesce anche a portarsi avanti nel punteggio, con un ottimo ... Leggi su sportface (Di venerdì 16 settembre 2022) Termina 91-96 il match tra, partita valida per le semifinali deglimaschili di. Grande prestazione per ladunque, all’ EuroArena di Berlino, che permette agli iberici di approdare incontro la. RIVIVI IL LIVE SU SPORTFACE La cronaca In avvio di partita lainizia con grande ritmo, provando a realizzare diversi azioni in velocità. I tedeschi così provano più volte a staccare gli avversari, arrivando fino ad un massimo di +4, ma lacon le triple si mantiene vicino ai padroni di casa. Nella seconda parte del parziale infatti lariesce anche a portarsi avanti nel punteggio, con un ottimo ...

SkySportNBA : ?? ITALIA-SERBIA 94-86 ???? Siamo ai quarti! ?? - matteosalvinimi : Grande l’Italia del basket che elimina la Serbia negli ottavi di finale degli europei! Grandi i ragazzi, grande Poz… - sportface2016 : +++IMPRESA STRAORDINARIA DELL'#ITALIA AGLI EUROPEI DI #BASKET: GLI AZZURRI DI #POZZECCO BATTONO LA SERBIA 94-86 E V… - sportface2016 : Europei basket 2022: la #Spagna batte in rimonta la #Germania e raggiunge la #Francia in finale - ilmauri5 : @bibi_bnz quindi la Francia oltre a vincere gli europei di Basket domenica vincono il terzo mondiale in 25 anni? Io mi sparo. -