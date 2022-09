Europa League, Mourinho: 'Zaniolo? Mi dicevano che era un disastro (Di venerdì 16 settembre 2022) "Se ho temuto di perde Zaniolo questa estate? Il direttore non e' mai venuto da me a dirmi: 'Esiste questa possibilita''. Mai. Si leggono tante cose, specie d'estate. Sapevo che era un giocatore ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 16 settembre 2022) "Se ho temuto di perdequesta estate? Il direttore non e' mai venuto da me a dirmi: 'Esiste questa possibilita''. Mai. Si leggono tante cose, specie d'estate. Sapevo che era un giocatore ...

sportface2016 : #MidtjyllandLazio, #Sarri: 'C'è un germe nel gruppo. Se è colpa mia, faccio un passo indietro' - gippu1 : In Europa League #Roma sconfitta per la seconda volta nella sua storia a Razgrad dopo la battaglia di Abrittus comb… - SkySport : ROMA-HJK 3-0 Risultato finale ? ? #Dybala (47') ? #Pellegrini (49') ? #Belotti (68') ? Europa League - seconda gior… - Gherry1919 : Non lo devono cacciare. Facile così, esonerato ma colpa della rosa a Settembre. L'eliminazione ai gironi la deve p… - nerditudine : RT @RaffaelloZizzo: Ma voi siete così sicuri che andiamo a fare l’Europa League? Non molliamo prima di morire!!! Forza Juve #AllegriIN #All… -

Probabili formazioni Serie A della 7giornata: le news dai campi Altrimenti dentro Zanimacchia Lazio, Cataldi rientra dall'inizio A Formello si deve fare il punto dopo l'impegno di Europa League. Di sicuro c'è il ritorno di Cataldi dalla squalifica che è favorito ... Lazio crolla in Danimarca: 5 - 1. Sarri: 'Se il problema sono io..' Lazio crolla col Midtjylland. Sarri: 'Non abbiamo avuto umiltà' La Lazio perde pesantemente in Europa League sul campo del Midtjylland : un 5 - 1 che fa malissimo. 'Purtroppo a volte non ci presentiamo in campo e vengono fuori questo tipo di partite. Fa più male perché è in Europa e perché ... Sky Sport Roma-Helsinki 3-0, i post dei calciatori dopo la vittoria Ecco cosa hanno scritto sui propri account social i giallorossi dopo il primo successo casalingo nel girone di Europa League! Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ibañez (@ibanez41 ... Eurobasket 2022 - Italia, Melli: un bilancio soddisfatto a metà Nicolò Melli si prepara a voltare pagina in fretta, e lo racconta a Il Resto del Carlino edizione Reggio Emilia. Lunedì è atteso a Milano per una stagione in cui ci sarà ... Altrimenti dentro Zanimacchia Lazio, Cataldi rientra dall'inizio A Formello si deve fare il punto dopo l'impegno di. Di sicuro c'è il ritorno di Cataldi dalla squalifica che è favorito ...Lazio crolla col Midtjylland. Sarri: 'Non abbiamo avuto umiltà' La Lazio perde pesantemente insul campo del Midtjylland : un 5 - 1 che fa malissimo. 'Purtroppo a volte non ci presentiamo in campo e vengono fuori questo tipo di partite. Fa più male perché è ine perché ... Europa League, i risultati della seconda giornata Ecco cosa hanno scritto sui propri account social i giallorossi dopo il primo successo casalingo nel girone di Europa League! Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ibañez (@ibanez41 ...Nicolò Melli si prepara a voltare pagina in fretta, e lo racconta a Il Resto del Carlino edizione Reggio Emilia. Lunedì è atteso a Milano per una stagione in cui ci sarà ...