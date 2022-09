Europa League, Lotito rimborserà i tifosi presenti alla disfatta della Lazio contro il Midtjylland (Di venerdì 16 settembre 2022) Erano 225 i tifosi laziali presenti ieri sera alla MCH Arena di Herning. Mai avrebbero immaginato che la propria squadra potesse tornare alla capitale con 5 gol subiti e solo uno segnato. Una delle sconfitte più clamorose per la Lazio dell’era Claudio Lotito, che sperava in un cammino in Europa League ben più agevole vista la vittoria casalinga contro il Feyenoord per 4 a 2. E invece i danesi del Midtjylland, forse la squadra meno temibile del girone che vede anche gli austriaci dello Sturm Graz, hanno riempito di palloni la porta difesa da Ivan Provedel mettendo anche in discussione la panchina di Maurizio Sarri. Insomma, un disastro su tutta la linea. Per salvare il salvabile, Lotito ha deciso così ... Leggi su open.online (Di venerdì 16 settembre 2022) Erano 225 ilazialiieri seraMCH Arena di Herning. Mai avrebbero immaginato che la propria squadra potesse tornarecapitale con 5 gol subiti e solo uno segnato. Una delle sconfitte più clamorose per ladell’era Claudio, che sperava in un cammino inben più agevole vista la vittoria casalingail Feyenoord per 4 a 2. E invece i danesi del, forse la squadra meno temibile del girone che vede anche gli austriaci dello Sturm Graz, hanno riempito di palloni la porta difesa da Ivan Provedel mettendo anche in discussione la panchina di Maurizio Sarri. Insomma, un disastro su tutta la linea. Per salvare il salvabile,ha deciso così ...

