Esclusivo! Ecco le prime foto del pancino di Aurora Ramazzotti. "Vorrei mettere su famiglia…" le timide dichiarazioni (Di venerdì 16 settembre 2022) La figlia di Eros e Michelle è da un po' di settimane sulla bocca di tutti per le voci su una presunta gravidanza confermata indirettamente dal giornale Chi. Adesso spuntano le prime foto delle sue nuove forme da quasi mamma. Aurora Ramazzotti è sicuramente la star del momento soprattutto per le voci di gravidanza che si susseguono ormai da giorni. Il settimanale di Alfonso Signorini ha dichiarato con certezza che Aurora è sicuramente incinta del suo compagno Goffredo Cerza anche se nessuna conferma ufficiale arriva dalla bellissima coppia. Nella timeline di questa vicenda i rumors su una possibile gravidanza sono partiti da agosto quando Michelle e Aurora sono state avvistate mentre acquistavano un test in una farmacia in Sardegna. I fan si sono domandati a chi fosse ...

