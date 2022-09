Eros Ramazzotti si schiera con la Pausini: "Con Bella Ciao ha fatto bene" (Di venerdì 16 settembre 2022) Eros Ramazzotti si schiera con la Pausini: la cantante ha fatto bene a non cantare Bella Ciao. Eros Ramazzotti si schiera con la Pausini: “Con Bella Ciao ha fatto bene” su Donne Magazine. Leggi su donnemagazine (Di venerdì 16 settembre 2022)sicon la: la cantante haa non cantaresicon la: “Conha” su Donne Magazine.

luigisa27514204 : Eros Ramazzotti 'Battito infinito' nella Plaza de toros di Siviglia. 'Bella ciao? Laura ha fatto bene a non cantarl… - lacittanews : SIVIGLIA - Eros Ramazzotti ha scelto la Plaza de toros di Siviglia per presentare il suo nuovo album di brani inedi… - mummy53690440 : Eros Ramazzotti: “Bella Ciao? Laura Pausini ha fatto bene, neanche io la canto” - infoitcultura : Eros Ramazzotti 'Battito infinito' nella Plaza de toros di Siviglia. 'Bella ciao? Laura ha fatto bene a non cantarl… - infoitcultura : Eros Ramazzotti: 'Bella Ciao? Laura Pausini ha fatto bene' -