Eros Ramazzotti ha presentato in concerto a Siviglia in Spagna il nuovo album “Battito infinito” (Di venerdì 16 settembre 2022) Siviglia. «Buona la prima». Questa è la lapidaria ammissione di Eros Ramazzotti alla fine del primo concerto delle dieci anteprime speciali sui palcoscenici più prestigiosi del Battito infinito world tour première che continua il 17 e 18 settembre al Teatro della Valle dei Templi di Agrigento, 20, 21, 23 e 24 Verona all’Arena, 27 Atene, 6 e 8 ottobre Caesarea in Israele. Un ritorno in grande stile e un lancio mondiale per Eros Ramazzotti che, a distanza di quattro anni dall’ultimo album in studio, pubblica il 16 Settembre 2022 su tutte le piattaforme digitali e in tutti gli store il nuovo progetto discografico “Battito infinito”, con dodici brani inediti, l’ultimo dei quali è “Ogni ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 16 settembre 2022). «Buona la prima». Questa è la lapidaria ammissione dialla fine del primodelle dieci anteprime speciali sui palcoscenici più prestigiosi delworld tour première che continua il 17 e 18 settembre al Teatro della Valle dei Templi di Agrigento, 20, 21, 23 e 24 Verona all’Arena, 27 Atene, 6 e 8 ottobre Caesarea in Israele. Un ritorno in grande stile e un lancio mondiale perche, a distanza di quattro anni dall’ultimoin studio, pubblica il 16 Settembre 2022 su tutte le piattaforme digitali e in tutti gli store ilprogetto discografico “”, con dodici brani inediti, l’ultimo dei quali è “Ogni ...

MariaLa36193924 : Eros Ramazzotti ?? 'Laura Pausini ha fatto bene a non cantare bella ciao'. ?? - fanpage : Durante la prima data del World Premiere Tour per l’uscita di “Battito Infinito” del padre Eros, Aurora Ramazzotti… - armando59285033 : RT @SecolodItalia1: Eros Ramazzotti è fuori dal coro rosso: “Laura Pausini ha fatto bene a non cantare Bella Ciao” - Chiaraema1 : RT @SecolodItalia1: Eros Ramazzotti è fuori dal coro rosso: “Laura Pausini ha fatto bene a non cantare Bella Ciao” - lifestyleblogit : Eros Ramazzotti: 'Bella Ciao? Laura Pausini ha fatto bene' - -