Eros Ramazzotti, disco e tour dopo quattro anni: “Morirò sul palco, con la mia musica. La Pausini ha fatto bene su ‘Bella Ciao’, facciamo i musicisti” (Di venerdì 16 settembre 2022) L’amore, secondo Eros Ramazzotti, nel 2022 dovrebbe avere una missione: essere liberi di amare chi si vuole, senza limiti né barriere. Questo pensiero è racchiuso tutto in “Battito Infinito”, il nuovo album del cantautore che esce a quattro anni di distanza dal precedente “Vita ce n’è”. In mezzo è successo di tutto, sia dal punto di vista professionale che privato. Da un lato la fine della storia d’amore con Marica Pellegrinelli, poi la ritrovata sintonia con l’ex Michelle Hunziker. La figlia Aurora Ramazzotti che è incinta da poco, come rivelato dal settimanale Chi, ma manca ancora l’annuncio ufficiale, fino all’arrivo di un disco che conferma lo stile inconfondibile di Eros con un tocco di contemporaneità, già dimostrata nei singoli “Ama” e “Sono” con Alejandro Sanz. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 16 settembre 2022) L’amore, secondo, nel 2022 dovrebbe avere una missione: essere liberi di amare chi si vuole, senza limiti né barriere. Questo pensiero è racchiuso tutto in “Battito Infinito”, il nuovo album del cantautore che esce adi distanza dal precedente “Vita ce n’è”. In mezzo è successo di tutto, sia dal punto di vista professionale che privato. Da un lato la fine della storia d’amore con Marica Pellegrinelli, poi la ritrovata sintonia con l’ex Michelle Hunziker. La figlia Aurorache è incinta da poco, come rivelato dal settimanale Chi, ma manca ancora l’annuncio ufficiale, fino all’arrivo di unche conferma lo stile inconfondibile dicon un tocco di contemporaneità, già dimostrata nei singoli “Ama” e “Sono” con Alejandro Sanz. ...

ricatti88 : RT @SecolodItalia1: Eros Ramazzotti è fuori dal coro rosso: “Laura Pausini ha fatto bene a non cantare Bella Ciao” - Profilo3Marco : RT @SecolodItalia1: Eros Ramazzotti è fuori dal coro rosso: “Laura Pausini ha fatto bene a non cantare Bella Ciao” - Maskiaccio : RT @SecolodItalia1: Eros Ramazzotti è fuori dal coro rosso: “Laura Pausini ha fatto bene a non cantare Bella Ciao” - MauroLcc1955 : RT @SecolodItalia1: Eros Ramazzotti è fuori dal coro rosso: “Laura Pausini ha fatto bene a non cantare Bella Ciao” - AngelinoZamune3 : RT @SecolodItalia1: Eros Ramazzotti è fuori dal coro rosso: “Laura Pausini ha fatto bene a non cantare Bella Ciao” -