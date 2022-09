Eros Ramazzotti dice la sua sulla polemica che ha travolto Laura Pausini (Di venerdì 16 settembre 2022) Parla Eros Ramazzotti In queste ore a commentare la polemica che ha travolto Laura Pausini è stato Eros Ramazzotti. Come ormai ben sappiamo, la cantante italiana più famosa al mondo, nel corso di un’ospitata tv in Spagna si è rifiutata di cantante lo storico brano Bella Ciao, venendo però travolta dalla critiche. Il web ha L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di venerdì 16 settembre 2022) ParlaIn queste ore a commentare lache haè stato. Come ormai ben sappiamo, la cantante italiana più famosa al mondo, nel corso di un’ospitata tv in Spagna si è rifiutata di cantante lo storico brano Bella Ciao, venendo però travolta dalla critiche. Il web ha L'articolo proviene da Novella 2000.

Novella_2000 : Eros Ramazzotti prende le parti di Laura Pausini: 'Ha fatto bene a non cantare Bella Ciao' - MenassiStefano : RT @SecolodItalia1: Eros Ramazzotti è fuori dal coro rosso: “Laura Pausini ha fatto bene a non cantare Bella Ciao” - violaaa1981 : RT @Donato72981730: Eccone un'altro. Eros Ramazzotti 'Bella ciao? Laura ha fatto bene a non cantarla, Noi facciamo Musica non politica' No… - MariaLa36193924 : Eros Ramazzotti ?? 'Laura Pausini ha fatto bene a non cantare bella ciao'. ?? - fanpage : Durante la prima data del World Premiere Tour per l’uscita di “Battito Infinito” del padre Eros, Aurora Ramazzotti… -