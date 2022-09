Eros Ramazzotti: "Bella Ciao? Laura Pausini ha fatto bene" (Di venerdì 16 settembre 2022) "La canterei? No, è una canzone troppo politica". Così Eros Ramazzotti risponde ai giornalisti che, alla fine del concerto in Plaza de Toros, a Siviglia, lo stuzzicano su Bella Ciao. Eros scherza, commentando Leggi su europa.today (Di venerdì 16 settembre 2022) "La canterei? No, è una canzone troppo politica". Cosìrisponde ai giornalisti che, alla fine del concerto in Plaza de Toros, a Siviglia, lo stuzzicano suscherza, commentando

quasisale : RT @SecolodItalia1: Eros Ramazzotti è fuori dal coro rosso: “Laura Pausini ha fatto bene a non cantare Bella Ciao” - marco42635789 : RT @SecolodItalia1: Eros Ramazzotti è fuori dal coro rosso: “Laura Pausini ha fatto bene a non cantare Bella Ciao” - 00650301 : RT @SecolodItalia1: Eros Ramazzotti è fuori dal coro rosso: “Laura Pausini ha fatto bene a non cantare Bella Ciao” - Vibo62919939 : @fratotolo2 - palermo24h : Eros Ramazzotti ad Agrigento il 16 e 17 settembre: ”Il mio Battito infinito per la rinascita” -