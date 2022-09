News24_it : Erdogan, impegnati perchè grano da Ucraina vada in Africa - BroginiAlessio : I leader occidentali sono troppo impegnati ad affamare i propri popoli, in nome di una fantomatica libertà da svent… -

Agenzia ANSA

Lo ha affermato il presidente turco Recep Tayyip, come riporta Anadolu, parlando al vertice dei leader dell'Organizzazione della cooperazione di Shanghai, in corso a Samarcanda, in Uzbekistan.Saranno ascoltate le proposte dei movimenti ambientalisti, da annia denunciare il ... 'minacciata dal dittatore, caro amico di Nato ed Unione Europea. Anche la Rete Mapuche ... Erdogan, impegnati perchè grano da Ucraina vada in Africa La Turchia è impegnata sinceramente affinché il grano esportato dall'Ucraina attraverso il mar Nero raggiunga i Paesi che ne hanno più bisogno, soprattutto in Africa. (ANSA) ...Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha chiesto la fine della guerra in Ucraina 'al più presto', intervenendo al vertice dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (Sco) di Samarcanda.