“Entreremo in porto” L' Ong carica di clandestini minaccia l' Italia

(Di venerdì 16 settembre 2022) L'emergenza migranti continua ad interessare l'. La nave Sea Watch 3, con 428 persone a bordo che da giorni attendono sul ponte della nave umanitaria - tra loro oltre un centinaio sono minori, 68 dei quali hanno affrontato la traversata del Mediterraneo da soli - ha dichiarato lo ‘stato di necessità' ed è pronta ad un'azione di forza. “Abbiamo chiesto alle autorità di assegnarci unsicuro il prima possibile. In caso contrario, l'equipaggio sarà costretto a raggiungere unanche senza esplicita assegnazione per poter finalmente sbarcare le persone” le parole della ong in una nota, in cui si sottolinea che la decisione arriva dopo “10 richieste di Pos (Place of safety) e la situazione non è più sostenibile. I rifornimenti si esauriranno entro domani, le persone e l'equipaggio sono esauste. La loro tutela non può essere ...