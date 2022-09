Energia | Draghi | «Energia | Draghi | «Decreto da 14 miliardi senza extra deficit Non disponibile a nuovo mandato»

(Di venerdì 16 settembre 2022) Il presidente del Consiglio è intervenuto in conferenza stampa con i ministri Franco e Cingolani dopo il via libera dell’esecutivo al dl Aiuti ter: «Siamo a 31, è come uno scostamento»

sole24ore : ?? #Energia, #Draghi: «Decreto da 14 miliardi, si aggiungono ai quasi 50 dei mesi scorsi». Il provvedimento prevede,… - TgLa7 : Energia: #Draghi, rigassificatore Piombino essenziale - DantiNicola : #Conte ogni 12 ore ha una posizione diversa da raccontare. Ora attacca di nuovo #Draghi dicendo che ha preferito la… - balbionthebox : RT @FerdinandoC: Draghi poco fa ha detto che le fonti rinnovabili di energia sono essenziali per sopravvivere e gli eventi degli ultimi due… - TerrinoniL : Energia: Draghi, 'rigassificatore Piombino essenziale, questione di sicurezza nazionale' -

È arrivato l'atteso via libera da parte del Consiglio dei ministri al decreto aiuti ter, ultimo atto legislativo del governo. Il provvedimento, che contiene nuovi aiuti contro il caroe vale circa 14 miliardi di euro, è stato approvato all'unanimità. È stato deciso un bonus una tantum di 150 euro per chi ...Franco, in tutto 66 mld di aiuti, deficit resta al 5,6% Accanto ain conferenza stampa, i ... "Per l'abbiamo dedicato 33 miliardi, con i dieci di oggi diventano 43. L'indebitamento resta ...Quello lanciato da Vincenzo Greco, direttore generale del Picerno, è un vero e proprio grido d’allarme che riguarda il futuro della Lega Pro: a rischio di scomparire per l’aumento dei costi di gestion ...Il Cdm ha approvato all’unanimità il decreto Aiuti Ter per contrastare il caro energia e sostenere famiglie e imprese. L’ultimo decreto di spesa del presidente del Consiglio, Mario Draghi, fatto ...