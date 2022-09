Energia, Draghi: «Decreto da 14 miliardi senza extra deficit. Non disponibile a nuovo mandato» (Di venerdì 16 settembre 2022) Il presidente del Consiglio è intervenuto in conferenza stampa con i ministri Franco e Cingolani dopo il via libera dell’esecutivo al dl Aiuti ter: «Siamo a 31 miliardi, è come uno scostamento» Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 16 settembre 2022) Il presidente del Consiglio è intervenuto in conferenza stampa con i ministri Franco e Cingolani dopo il via libera dell’esecutivo al dl Aiuti ter: «Siamo a 31, è come uno scostamento»

DantiNicola : #Conte ogni 12 ore ha una posizione diversa da raccontare. Ora attacca di nuovo #Draghi dicendo che ha preferito la… - fattoquotidiano : Caro energia, Conte: “Ho implorato Draghi di non lasciarsi suggestionare dalla corsa al riarmo, ma governo non ci h… - CarloCalenda : La situazione geopolitica è drammatica, saremo presto in recessione, i tassi si stanno alzando e il costo dell’ener… - planasmarco : @gianni_rassu @Draghi Io vedo un aumento dello Spread,un aumento dei costi dell' energia,un aumento dei prezzi dei… - TDeambrosis : RT @FerdinandoC: Draghi poco fa ha detto che le fonti rinnovabili di energia sono essenziali per sopravvivere e gli eventi degli ultimi due… -