Energia: Cingolani, 'no nazionalizzazione Lukoil, cosa migliore acquisto internazionale' (Di venerdì 16 settembre 2022) Roma, 16 set. (Adnkronos) - Su Lukoil di Priolo "siamo in contatto costante con il Mise, è questione molto importante di filiera" perciò "la cosa migliore sarebbe un'acquisizione internazionale, non russa ovviamente. Ci sono delle cose che adesso stiamo seguendo. Di nazionalizzazione, però, non se n'è parlato". Così il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, a margine della conferenza stampa con il premier Mario Draghi. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 16 settembre 2022) Roma, 16 set. (Adnkronos) - Sudi Priolo "siamo in contatto costante con il Mise, è questione molto importante di filiera" perciò "lasarebbe un'acquisizione, non russa ovviamente. Ci sono delle cose che adesso stiamo seguendo. Di, però, non se n'è parlato". Così il ministro della Transizione ecologica, Roberto, a margine della conferenza stampa con il premier Mario Draghi.

