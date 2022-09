Energia – Centinaio: Riduzione consumi? Agroalimentare strategico (Di venerdì 16 settembre 2022) Energia, Centinaio: Agroalimentare strategico, se ne tenga conto in piano Riduzione consumi – “A fronte della necessità di ridurre i consumi energetici, le decisioni che saranno prese devono tener conto della specificità di alcuni settori produttivi, che rischiano altrimenti di subire gravissimi danni”. Lo afferma il sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali, sen. Gian Marco Centinaio, in merito al piano per il risparmio energetico. “L’Agroalimentare è un settore strategico, per l’Italia e per tutti i paesi dell’Unione europea, come ben si è compreso in questi ultimi mesi – continua il sottosegretario -. Per alcuni comparti, come quello della carne e dei salumi, che in Italia vanta 43 eccellenze ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 16 settembre 2022), se ne tenga conto in piano– “A fronte della necessità di ridurre ienergetici, le decisioni che saranno prese devono tener conto della specificità di alcuni settori produttivi, che rischiano altrimenti di subire gravissimi danni”. Lo afferma il sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali, sen. Gian Marco, in merito al piano per il risparmio energetico. “L’è un settore, per l’Italia e per tutti i paesi dell’Unione europea, come ben si è compreso in questi ultimi mesi – continua il sottosegretario -. Per alcuni comparti, come quello della carne e dei salumi, che in Italia vanta 43 eccellenze ...

