Emergenza San Pio, Abbate: “E’ l’ora di una programmazione a 360°” (Di venerdì 16 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma del del Consigliere Gino Abbate. “Nello scorso mese di luglio come Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Beneventoprendemmo atto delle criticità assistenziali esistenti nella Azienda San Pio ed in modo particolare di quelle relative all’area dell’Emergenza/urgenza, e per provare a contrastare una crisi che sarebbe potuta diventare irreversibile chiedemmo l’intervento delle istituzioni competenti (https://www.anteprima24.it/benevento/grave-situazione-san-pio-benevento-ordine-medici-lanciaallarme/)A noi non interessa individuare “i colpevoli” né accettiamo l’arroccarsi su dichiarazioni in cui si ripete che tutti gli ospedali italiani sono attanagliati da una carenza di personale, tanto grave da rendere impossibile garantire l’assistenza minima.Riteniamo che sia ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 16 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma del del Consigliere Gino. “Nello scorso mese di luglio come Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Beneventoprendemmo atto delle criticità assistenziali esistenti nella Azienda San Pio ed in modo particolare di quelle relative all’area dell’/urgenza, e per provare a contrastare una crisi che sarebbe potuta diventare irreversibile chiedemmo l’intervento delle istituzioni competenti (https://www.anteprima24.it/benevento/grave-situazione-san-pio-benevento-ordine-medici-lanciaallarme/)A noi non interessa individuare “i colpevoli” né accettiamo l’arroccarsi su dichiarazioni in cui si ripete che tutti gli ospedali italiani sono attanagliati da una carenza di personale, tanto grave da rendere impossibile garantire l’assistenza minima.Riteniamo che sia ...

massimo_san : RT @PossibileIt: Le immagini dell'#alluvione che arrivano da #Senigallia sono terrificanti. Il nostro abbraccio a @beabri, che dovrà sosp… - massimo_san : RT @OfficialGattara: Morti, feriti e dispersi per maltempo, in Italia nel 2022. Ma tranquilli, l'emergenza climatica non esiste. - And98mil2022 : L'emergenza che abbiamo davanti é veramente deprimente. Come lo scorso anno proprio quando dobbiamo sfidare il Napo… - sardanews : Emergenza salute a San Nicolò d’Arcidano: dal 1° ottobre neanche un medico in servizio - SanMarino_RTV : “Uniti nella sfida”: è il messaggio lanciato nell'appuntamento a Serravalle. Presenti, assieme al Segretario… -